​Руководитель ООО «Санаторий Нефтяник Самотлора» задолжал сотрудникам семь млн рублей

Прокуратура Нижневартовска провела проверку ООО «Санаторий Нефтяник Самотлора» и выяснила, что руководитель указанной организации в течение четырех месяцев не выплачивал 60 работникам зарплату. В общей сложности сумма долга достигла семи миллионов рублей

В отношении директора заведено уголовное дело. Он уже частично погасил задолженность.

Ход расследования уголовного дела и полное погашение задолженности по зарплате находятся на контроле прокуратуры.