​В воскресенье сургутян зовут на бесплатные тренировки в парке «За Саймой»

В воскресенье в парке «За Саймой» пройдут очередные бесплатные занятия в рамках проекта «Здоровая молодежь».

В 10 часов начнутся занятия по йоге с профессиональным инструктором. Желающим принять участие с собой нужно принести коврики. Место: Пролетарский проспект, 8/4 («Спортивный городок на Сайме»). Справки по тел.: 8922-2579-186.

В 11 часов состоится занятие по танцу Zumba. Место: Парк на Сайме (напротив бассейна). Справки по тел.: 8-3462-366-178.