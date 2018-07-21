​Сургутянин за пять соседей-иностранцев получил 100 тысяч штрафа

Сургутянин в марте этого года за денежное вознаграждение прописал у себя пять иностранных граждан. Они, естественно, по месту прописки не проживали. Мужчине теперь придется оплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в третьем окончательном чтении Госдума приняла законопроект, дающий россиянам право снимать с регистрационного учета мигрантов в любой момент, а не в случае смерти, выезда за границу и фиктивной постановки на учет, как это было ранее.