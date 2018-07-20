Жителя Нижневартовска будут судить за подкуп и попытку хищения у Самотлорнефтегаза

В марте этого года житель Нижневартовска по предварительной договоренности передал начальнику участка ООО «Крафт Памп» 100 тысяч рублей — часть денег из обещанного одного миллиона, который он бы получил за помощь в краже имущества компании «Самотлорнефтегаз». Начальник участка должен был обеспечить доступ к нефтяному оборудованию, хранящемуся на базе ООО «Крафт Памп».

В итоге вартовчанин украл оборудование на сумму более девяти миллионов рублей, но был задержан полицией. Теперь его будут судить.