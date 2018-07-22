​Югра подписала соглашение с Агентством стратегических инициатив

Под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой состоялось заседание правительства округа, в процессе которого было одобрено подписание соглашения с Агентством стратегических инициатив.

Цель этого соглашения – продвижение новых проектов. Его концептуальной основой является проект «Система доступного и непрерывного образования детей с ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста».

«Наша задача – выстроить комплексную межведомственную работу по улучшению состояния здоровья и развития детей с ограниченными возможностями здоровья, при этом обеспечить процесс их социализации и включения в образовательную среду с последующей интеграцией в общество. Если говорить предметно, то речь идет о таких направлениях совместной работы, как разработка нормативно-правовой, методической базы по повышению эффективности системы ранней помощи семьям, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья», - сказала Наталья Комарова.

Проект направлен на решение задач, сформированных в Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года». А именно – создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи их родителям.

Как сообщили корреспонденту siapress.ruв департаменте образования и молодежной политике Югры, запуск проекта в округе запланирован на 2019-2020 годы. Сейчас ведутся работы по формированию паспорта проекта, которые должны завершится «созданием системы по оказанию медицинской, психолого-педагогической и социальной помощи детям раннего возраста с отклонениями в развитии и здоровье». Конечной целью является социализация и включение таких детей в образовательную среду с последующей интеграцией в общество.