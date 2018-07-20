Для установления причины ЧП на объекте Сургутнефтегаза проведут независимую экспертизу

Продолжается расследование ЧП, произошедшего утром 13 июля в ремонтном цехе компрессорной станции в подразделении Сургутнефтегаза Лянторнефть.

На данный момент ведутся поиски экспертной организации, которая поможет установить причины детонации оборудования. «Компания проведет необходимые технические расчеты и исследования. Возможно, это будет Минобороны или представители Роскосмоса. Пока ведутся переговоры. — сообщил корреспонденту СИА-ПРЕСС главный государственный инспектор труда в ХМАО-Югре Вадим Силин. — Также мы формируем вопросы, которые будем задавать экспертной организации. Например, по соблюдению регламента работ производителем литиевых батарей, по конструкторской документации, будем смотреть соблюдение технологий производства этого оборудования, как его обслуживали и так далее».

Как отмечает эксперт, после того, как определится экспертная организация, сама экспертиза будет длится около месяца, плюс еще неделю займет оформление материалов.

Старший помощник прокурора Сургутского района Мария Андрюшечкина рассказала корреспонденту подробности ЧП. Выяснилось, что сдетонировавшее оборудование работало автономно: «Сотрудники Сургутнефтегаза пришли его проверить, увидели задымление, но это было выделение газа. Начали тушить огнетушителем, открыли дверь в соседнее помещение. Из-за попадания большого количества воздуха произошла детонация. Те, кто стоял поближе, пострадали сильнее. Один погиб в больнице».

Напомним, на текущий момент уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).