​МИД РФ продолжает пользоваться запрещенным Telegram

Российский МИД несмотря на все запреты продолжает вести свой официальный канал в Telegram. Эту ситуацию прокомментировала официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова в интервью «Коммерсанту». Она заявляет, что запрет распространен на сам мессенджер, а работу в самом Telegram он не затрагивает.



«Я не вижу тут противоречия. Решение суда было о блокировке самой платформы, но не каналов. Мы консультировались с Роскомнадзором и получили все необходимые разъяснения на этот счет. На работу в самом Telegram запрет не распространяется», — сказала она