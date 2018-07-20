«Индустриальный парк – Югра» станет новым курсом развития промышленности в округе

В Сургуте при поддержке Правительства Ханты-Мансийского автономного округа реализуется проект «Индустриальный парк – Югра». Он представляет собой оборудованную территорию для промышленного производства. Это не просто готовые площади для производства, а целый комплекс услуг, позволяющий резидентам вести свой бизнес комфортно и эффективно. Благодаря взаимодействию управляющей компании, научно-исследовательского центра и торгового дома, резиденты получают эффективную систему управления бизнес-процессами. Компаниям, ставшим резидентами, оказывают поддержку в режиме «единого окна» по вопросам оформления региональных льгот и субсидий, лизинга, предоставляются услуги по сертификации и маркетинговому сопровождению. Реализацией продукции, к слову, тоже занимается служба индустриального парка. Таким образом, у резидентов появляется больше времени непосредственно на процесс производства.

«Наш проект направлен на развитие промышленности и улучшение инвестиционного климата в округе. Создавая благоприятные условия для компаний-производителей, мы идем к расширению промышленного потенциала, созданию новых производств, а это, в свою очередь, поможет снизить импортозависимость», - отмечает генеральный директор ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк – Югра» Руслан Гусар.

Находится индустриальный парк в районе кольца ГРЭС на ул. Базовой. Ранее это была база по сооружению объектов нефтяной и газовой промышленности компании «СИБНЕФТЬКОМПЛЕКТМОНТАЖ» (1983 год). На территории расположен железнодорожный подъездной путь с краном, что позволяет осуществлять перевозку грузов, погрузку и разгрузку вагонов. В настоящий момент на территории парка ведутся работы по реконструкции и капитальному ремонту зданий. Сдача объектов в эксплуатацию будет проходить поэтапно. Полная реализация проекта состоится уже в 2020 году.

Стать резидентами «Индустриального парка – Югра» могут производственные компании, занятые в сфере нефтяной и энергетической промышленности. С подробной информацией о проекте вы можете ознакомиться на сайте http://ugrapark.com/ и в социальных сетях: https://www.facebook.com/ugrapark/https://www.instagram.com/ugra_park/