​В Сургуте увеличилось количество родителей, привлеченных к административной ответственности

В первой половине 2018 года территориальная комиссия по делам несовершеннолетних направила 16 пакетов документов в управление по опеке и попечительству администрации Сургута для рассмотрения вопроса о лишения или ограничения родительских прав.

Для сравнения, в 2017 году за тот же период было рассмотрено 10 таких дел. При этом количество родителей или законных представителей, лишенных родительских прав, снизилось в два раза: с восьми до четырех.

«В этом году есть естественный результат проделанной нами работы. Некоторые граждане лишены или ограничены в родительских правах. При этом таких меньше чем в прошлом году», – пояснила начальник отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних Наталья Танева.

В приведенной статистике отмечается рост количества родителей, привлеченных к административной ответственности. В частности, почти на 34 процента (с 485 до 649) увеличилось количество дел, заведенных за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

«Сейчас летней период. Мы рассматриваем очень много дел в отношении людей, которые допускают нахождение своих детей в общественных местах в вечернее время. Уверена, вы знаете, что существует закон, ограничивающий пребывание несовершеннолетних детей в общественных местах с 1 апреля по 30 октября с 6 утра до 11 вечера без сопровождения родителей», – рассказала Наталья Танева.

Также почти на 34 процента (с 59 до 89) увеличилось количество родителей, привлеченных за распитие их детьми алкогольных напитков.

«Административная ответственность наступает с 16-летнего возраста. В случае, когда дети до 16 лет распивают алкогольные напитки или употребляют потенциально опасные психоактивные вещества, к ответственности привлекаются их родители», – объяснила представитель комиссии.

Кроме того, на 25 процентов увеличилось количество граждан, привлеченных за вовлечение детей в употребление алкоголя.