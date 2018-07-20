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​В Сургуте увеличилось количество родителей, привлеченных к административной ответственности

В первой половине 2018 года территориальная комиссия по делам несовершеннолетних направила 16 пакетов документов в управление по опеке и попечительству администрации Сургута для рассмотрения вопроса о лишения или ограничения родительских прав.

Для сравнения, в 2017 году за тот же период было рассмотрено 10 таких дел. При этом количество родителей или законных представителей, лишенных родительских прав, снизилось в два раза: с восьми до четырех.

«В этом году есть естественный результат проделанной нами работы. Некоторые граждане лишены или ограничены в родительских правах. При этом таких меньше чем в прошлом году», – пояснила начальник отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних Наталья Танева.

В приведенной статистике отмечается рост количества родителей, привлеченных к административной ответственности. В частности, почти на 34 процента (с 485 до 649) увеличилось количество дел, заведенных за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

«Сейчас летней период. Мы рассматриваем очень много дел в отношении людей, которые допускают нахождение своих детей в общественных местах в вечернее время. Уверена, вы знаете, что существует закон, ограничивающий пребывание несовершеннолетних детей в общественных местах с 1 апреля по 30 октября с 6 утра до 11 вечера без сопровождения родителей», – рассказала Наталья Танева.

Также почти на 34 процента (с 59 до 89) увеличилось количество родителей, привлеченных за распитие их детьми алкогольных напитков.

«Административная ответственность наступает с 16-летнего возраста. В случае, когда дети до 16 лет распивают алкогольные напитки или употребляют потенциально опасные психоактивные вещества, к ответственности привлекаются их родители», – объяснила представитель комиссии.

Кроме того, на 25 процентов увеличилось количество граждан, привлеченных за вовлечение детей в употребление алкоголя.


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Сегодня в 14:37, просмотров: 237, комментариев: 3


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Комментарии:
Жучка
не нравится
Сегодня в 15:34
«существует закон, ограничивающий пребывание несовершеннолетних детей в общественных местах с 1 апреля по 30 октября с 6 утра до 11 вечера без сопровождения родителей».
Опять к вопросу о пенсионной реформе. Если сейчас возможно детей оставить с бабушками, дедушками, то кому доверить детей когда они будут до 62-65 лет работать? Дома ребёнка посадить, планшет в руки дать на целый день, в жару? Пора создавать придомовые клубы, в которых дети будут находиться под присмотром в течение дня.
И в 17 лет у некоторых детей сейчас уже борода есть, неужели родителям на лавке надо сидеть пока они гуляют? )))))))))
альберт леонов Жучка
не нравится
Сегодня в 16:15
А как раньше было? Бабушки дедушки что ли за детьми смотрели? Или сами родители, как не так, так по причинному месту ремнем! Трясемся над ними как клуши на циплятоми! В кого их превращает?
Жучка альберт леонов
не нравится
Сегодня в 17:34
Альберт, ты как с мезозойской эры выпал. ) Сейчас другие законы. Они не позволяют детей бить ремнём и на улице гулять 15-17 летним тоже нельзя. Как выяснилось. Полиция тобой займётся, органы опеки.

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