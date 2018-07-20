​Сургутянин в составе сборной России стал чемпионом мира по практической стрельбе из ружья

Во французском городе Шатору состоялся Чемпионат мира-2018 по практической стрельбе из ружья. Российская сборная в командном зачете завоевала шесть комплектов медалей. Два из них – за первое место, в том числе в «Открытом классе». Именно в этой категории показал высокий результат сургутянин Олег Кудрявцев, специалист управления информационных технологий и связи АО «Тюменская энергосбытовая компания». Он был частью команды, состоящей из четырех человек.

«В нашей группе борьба была особенно напряженной – соревновались около 200 человек, конкуренция высочайшая, – говорит спортсмен. – Открытый класс – наиболее популярная категория, так как в ней меньше всего ограничений к снаряжению. В принципе, их всего два: общая длина ружья не должна превышать 1,32 метра, а емкость магазина – 10 патронов. В остальном его разрешается использовать практически с любыми аксессуарами и доработками, чем все спортсмены активно пользуются, переделывая оружие «под себя» для получения максимального результата».

Всего во Францию на соревнования приехали 736 атлетов из 38 стран. Россию представляли 39 спортсменов. Олег Кудрявцев обеспечил себе попадание в сборную, когда в прошлогоднем Чемпионате России занял 4 место в своей дисциплине.

Практическая стрельба – относительно новый для России вид спорта. Он не является олимпийским, следовательно, не имеет дотаций от государства.

«Далеко не все способны или готовы тратить значительные средства на поездки по соревнованиям и амуницию. Ведь к оружию требуется множество дополнительных вещей: магазины, пояс, подсумки и куча запчастей для тюнинга оружия, гора патронов.

В итоге, со всей Тюменской области я единственный, кто регулярно ездит на всероссийские и международные соревнования по практической стрельбе.

В Европу получается попасть не чаще одного раза в год, так как помимо финансовой нагрузки, очень сложно оформлять разрешение на вывоз огнестрельного оружия в другие страны в условиях антироссийских санкций», – рассказывает Олег Кудрявцев.

Благодаря победе на Чемпионате мира сургутский спортсмен получил звание мастера спорта международного класса. Впереди его ждет подготовка к очередному этапу и финалу Кубка России по ружью, а также к Чемпионату страны по карабину.