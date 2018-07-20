​Сургутский бизнесмен только после суда вернул 3,7 млн рублей зарплаты своим сотрудникам

В Сургуте после прокурорской проверки на директора ООО «Эстима», который не выплачивал окончательный расчет работникам при увольнении, завели уголовное дело. Мужчина задолжал свои сотрудникам более 3,7 млн рублей. Сейчас долги погашены.

Всего же с начала текущего года В Югре прокурорами выявлено более 2,3 тысяч нарушений закона. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено 289 должностных лиц.

Через суды полутора тысячам югорчан вернули задолженность по зарплате на общую сумму свыше 90 млн рублей.