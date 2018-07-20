Сургутнефтегазбанк увеличил перечень услуг с возможностью оплаты в мобильном приложении «СНГБ Онлайн».

Оплачивайте услуги в СНГБ Онлайн: теперь их стало больше!

Теперь в приложении можно оплатить за услуги интернета, телефонии и телевидения следующих компаний:

- Билайн и МТС (за интернет);

- QWERTY, Ростелеком-onlime, ПАО «Центральный телеграф», АКАДО Телеком (за услуги интернета, телефонии и телевидения).

Также в мобильном приложении «СНГБ Онлайн» можно пополнить электронный кошелек «Элекснет» и транспортную карту «Тройка».

«СНГБ Онлайн» - безопасное мобильное приложение для управления денежными средствами в режиме 24/7

Как подключить СНГБ Онлайн?

Скачайте приложение в Google Play Маркете или App Store.

Подключитесь к СНГБ Онлайн любым из следующих способов:

- по телефонам контакт- центра (3462) 39-88-04, 8-800-775-88-04, 8-800-200-88-04 (необходимо назвать номер карты и кодовое слово);

- в любом банкомате СНГБ с использованием банковской карты. Сразу после ввода ПИН кода в основном меню необходимо нажать клавиши: «СНГБ Онлайн» → «Подключить СНГБ Онлайн» и ввести номер телефона, на который придет пароль для входа в мобильное приложение;

- в любом отделении банка (вам понадобится только паспорт).

Комиссия за услугу взимается согласно тарифу АО БАНК «СНГБ».