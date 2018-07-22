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​ИКЦ «Старый Сургут» приглашает горожан к участию в выставке-конкурсе «Дары Севера»

25 августа с 12.00 до 16.00 часов на территории историко-культурного центра «Старый Сургут» пройдет красочный городской праздник-ярмарка «Урожай-2018».

В рамках праздника пройдет традиционная выставка-конкурс «Дары Севера», на которой любители грядок представят на обозрение публики настоящие чудеса северного огородничества - от аппетитных разносолов до причудливых овощных композиций.

Участником данного конкурса может стать любой житель города, занимающийся огородничеством, садоводством, цветоводством, а также организации и фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, занимающиеся выращиванием, обработкой, заготовкой и реализацией сельскохозяйственной и цветочной продукции. Число участников конкурса неограниченно.

Номинации выставки-конкурса:

1. «Урожай года» - представление собранных дикорастущих или выращенных на приусадебном хозяйстве цветочных, овощных, плодово-ягодных культур и грибов.

2. «уДачный кадр» - фотоколлаж с оригинальным, юмористическим сюжетом на тему: «Что мы делаем на даче?! Мы...».

3. «Зверьё моё» - представление выращенных на приусадебном хозяйстве домашних животных.

4. «В гостях у сказки» - ландшафтный дизайн демонстрационной площадки размером 5 х 5 метров.

5. «ЧерДачная история» - представление 3-5 предметов быта - средства труда и вещи непосредственного употребления, проверенные временем, хранящие «дух прошлого».

6. «Квартирная утилизация – дачная импровизация» - представление изделий (малых архитектурных форм, конструкций, элементов ландшафтного дизайна, скульптурных композиций, декоративной садовой мебели, дачного инвентаря.

7. «Главное, чтобы костюмчик сидел» - представление элементов одежды для дачи выполненной из разнообразных материалов и цветочно-овощных культур.

8. «Цветочная симфония» - представление букетов, составленных из цветов, овощных композиций и далее.

Всех победителей выставкинаградят ценными подарками.

Для участия в выставке-конкурсе «Дары Севера» необходимо подать заявку в историко-культурный центр «Старый Сургут» по адресу: улица Энергетиков, 2, здание администрации, 09.00 до 17.00 часов, или по телефонам: 24-78-39(115), 290-393.

Более подробная информация об условиях конкурса размещена в «ПОЛОЖЕНИИ о конкурсе» на официальном сайте учреждения http://stariy-surgut.ru в разделе «НОВОСТИ».


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22 июля в 10:04, просмотров: 1193, комментариев: 0


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