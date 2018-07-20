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В Югре появится Центр для волонтеров старшего возраста

Волонтерское движение в округе становится активнее и привлекает все больше так называемых «серебряных» волонтеров. Югре даже удалось попасть в число победителей Всероссийского конкурса по формированию центров для пожилых добровольцев, организованного Ассоциацией волонтерских центров и Благотворительным фондом «Память поколений».

«В России традиционно старшее поколение активно участвует в общественной деятельности. Став волонтером, человек продолжает применять свой накопленный опыт и профессиональные знания там, где это особо необходимо, – они чувствуют себя нужными, незаменимыми в данной ситуации, что воплощает в жизнь саму идею активного долголетия и повышает качество жизни людей старшего возраста, – прокомментировал Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты России Артем Метелев. – Особо хочется отметить проявленный в регионах интерес к данной теме – на конкурс мы получили 164 заявки из 64 субъектов России. Движение «серебряных» волонтеров набирает силу, и мы видим одной из своих основных задач постепенное открытие таких центров во всех 85 субъектах нашей страны. В этом году 15 организаций мы возьмем на индивидуальное сопровождение и окажем всю методическую и организационную помощь в становлении этих сообществ».

Процесс отбора проектов будущего Центра был разделен на два этапа. Первым стал сбор заявок, который продолжался больше месяца, с 1 июня по 5 июля 2018 года. После этого экспертная комиссия отобрала лучшие проекты и определила 15 победителей, которые получат по 200 000 рублей на создание Центров добровольчества для пенсионеров.

В Югре такой Центр будет организован на базе Ханты-Мансийского комплексного центра социального обслуживания населения.

Справка: Сегодня в Югре насчитывается 462 пожилых волонтера, 35 из них – люди с инвалидностью. Их основная деятельность заключается в поддержке инвалидов и многодетных семей. Кроме того, они помогают в проведении различных мероприятий общественного толка.


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Сегодня в 11:27, просмотров: 78, комментариев: 0


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