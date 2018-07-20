​В этом году в Сургуте заменят 182 лифта

В период с 2017 по 2019 год в Сургуте требуют замены 387 лифтов. Все они будут обновлены в необходимые сроки, об этом корреспонденту siapress.ru сообщили в пресс-службе администрации города.

В общем, до 2020 года на данные цели будет затрачено более миллиона рублей. Финансирование производится из средств собственников и городского бюджета.

В этом году установят 182 новых подъемных механизма, на сумму около 520 тысяч рублей. Отметим, что ремонтные работы будут проводиться согласно требованиям технического регламента и действующему законодательству.

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