Павел Дуров вошел в рейтинг самых влиятельных людей в возрасте до 40 лет

Павел Дуров впервые вошел в список самых влиятельных молодых людей в бизнесе «40 до 40», составленный журналом Fortune. 33-летний основатель Telegram занял 25 строчку.
На первом месте расположились основатель Facebook Марк Цукерберг и сооснователь Instagram Кевин Систром. В этом рейтинге также можно увидеть имя певицы Рианы и премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн.
Кстати говоря, 22 место рейтинга принадлежит 24-летнему Виталию Бутерину, создателю Ethereum.
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