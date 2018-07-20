​Заводу быть: Северсталь и правительство Югры подписали генеральное соглашение

Правительство Югры и ПАО «Северсталь» подписали генеральное соглашение. «Документом регламентируется взаимодействие сторон, нацеленное на развитие обрабатывающих секторов промышленности Югры, разработку и внедрение перспективных технологий, реализацию на территории региона проектов в сфере металло- и деревообработки, горнодобывающей промышленности, развития IT-технологий и цифровой экономики», — сообщает пресс-служба региона.

Напомним, ранее стало известно, что уже в 2020 году в Сургуте (на участке по улице Автомобилистов площадью более 353 тысяч кв.м.) заработает новый завод, общий объем инвестиций в который составит около 13 миллиардов рублей. А прогнозная выручка — 18 миллиардов.

Отмечается, что при таких показателях сумма отчислений в консолидированный бюджет составит около полумиллиарда рублей ежегодно.

К тому же завод Северстали обеспечит создание порядка 500 новых рабочих мест.

Сургутяне по-разному отнеслись к новости. Кто-то посчитал, что дальше обсуждения дело может не пойти, многие переживают за экологию, а некоторые думают, что назначение земельного участка в итоге поменяется.