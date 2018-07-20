Ученые: отказ от еды перед сном снижает риск развития рака груди

Испанские исследователи сделали вывод, что длительный интервал между последним приемом пищи и сном снижает риск развития рака груди, а также злокачественных опухолей предстательной железы, сообщает lenta.ru.

Ученые опросили участников о времени сна и приема пищи. В контрольной группе было 847 мужчин и 1321 женщина.

Как выяснилось, у тех, кто ложился спать спустя два часа после ужина, риск развития злокачественных опухолей уменьшался на 20 процентов по сравнению с теми, кто отправлялся в царство Морфея сразу же после приема пищи.

По мнению специалистов, главную роль в этом играют циркадные ритмы человека. Если полученные результаты будут подтверждены другими исследователями, это поможет выработать новые рекомендации по профилактике рака.

Отметим, что в Сургуте рак молочной железы входит в тройку лидеров по числу выявляемых злокачественных опухолей.