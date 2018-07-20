Минтруд намерен разрешить работодателям увольнять сотрудников за утрату доверия

Министерство труда России готовит поправки в Трудовой кодекс, согласно которым у работодателей появится право увольнять сотрудников в связи с утратой доверия, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ведомство уверено, что такая мера поможет дисциплинировать, как сотрудников, так и работодателей, которые будут «серьезнее оценивать возможные риски и последствия своих недобросовестных действий». При этом подчеркивается, что процедура будет детально прописана, чтобы «избежать сведения счетов, мести или иных неправомерных действий со стороны работодателя».

В свою очередь Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков назвал предложение увольнять из-за утраты доверия «бредом».

По мнению главы комитета Совфеда Валерия Рязанского, инициатива вовсе противоречит концепции Трудового кодекса об охране прав работника, а также будет мешать работе профсоюзов.