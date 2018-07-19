​ЦБ выявил первые фальшивые двухтысячные купюры

Центральный Банк России за последние три месяца выявил 16 фальшивых двухтысячных купюр, передает «РИА Новости», со ссылкой на статистические материалы регулятора.

Рост подделок по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 12 процентов, а их количество — 9 415 банкнот. Наибольшее число фальшивок ЦБ зарегистрировал в мае — 3372 штуки.

В первом полугодии 2018 года лидером среди поддельных купюр стала пятитысячная — 72 процента всех фальшивок.