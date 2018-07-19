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​Во время ЧМ-2018 авиакомпании перевезли почти 16 миллионов пассажиров

В период проведения чемпионата мира по футболу российские и зарубежные авиакомпании в перевезли почти 16 миллионов пассажиров, сообщает «ТАСС» со ссылкой на генерального директора "Транспортной дирекции - 2018" Кирилла Полякова.

Также эксперт отметил, что были задействованы 13 аэропортов и совершено более 100 тысяч рейсов между городами. Кроме того он рассказал изданию, что с 14 июня по 17 июля иностранными авиаперевозками было подано почти 4 800 тысяч заявок на полеты в города чемпионата. В их числе около 1 300 — на каботажные рейсы, организуемые для перевозок болельщиков между городами, где проходили матчи мундиаля.


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Сегодня в 20:12, просмотров: 80, комментариев: 0


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