​В России зафиксирован рост цен из-за чемпионата мира по футболу

Центральный банк России привел статистику, согласно которой из-за чемпионата мира по футболу в стране ускорился рост цен на услуги гостиничного бизнеса, транспорта и внутреннего туризма, говорится в отчете ЦБ.

Центробанк ожидает, что в скором времени цены в данном сегменте скорректируются.

Несмотря на рост цен на услуги, связанный с чемпионатом мира, годовая инфляция в июне замедлилась до 2,3 с 2,4 процента в мае.