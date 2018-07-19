​В России зафиксирован рост цен из-за чемпионата мира по футболу

Центральный банк России привел статистику, согласно которой из-за чемпионата мира по футболу в стране ускорился рост цен на услуги гостиничного бизнеса, транспорта и внутреннего туризма, говорится в отчете ЦБ.
Центробанк ожидает, что в скором времени цены в данном сегменте скорректируются.
Несмотря на рост цен на услуги, связанный с чемпионатом мира, годовая инфляция в июне замедлилась до 2,3 с 2,4 процента в мае.
Как в Сургуте воссоздают прошлое. Директор клуба исторической реконструкции «Арсенал» Сергей Кальтинов // ONLINE 20 июля в 11:00