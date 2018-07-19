В Сургутском районе используют высокотехнологичные датчики для борьбы с пожарами

Для профилактики пожаров администрация Сургутского района установила почти 250 автоматических дымовых извещателей в поселениях муниципалитета. Ими оборудовали дома ветеранов Великой отечественной войны, пенсионеров, инвалидов, многодетных и малоимущих семей. Об этом журналистам рассказал исполняющий обязанности начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сургутскому району Игорь Бозов:

«Сейчас установлено 246 таких извещателей в поселениях Сургутского района. На их закупку в прошлом году дума района выделила больше один миллион рублей. Мы полагаем, что это сказалось на количестве пожаров, зафиксированных за первые шесть месяцев этого года. Работу в этом направлении будем продолжать».

Согласно предоставленной администрацией статистике, в этом году количество зафиксированных пожаров в Сургутском районе снизилось на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а смертность упала на 85 процентов. Этому способствует профилактическая работа, работа добровольческих бригад в небольших поселениях, снос старых деревянных домов и оперативная работа пожарных, сообщила начальник управления по делам ГО и ЧП администрации Сургутского района Анна Вавилина:

«Благодаря оперативности действий сотрудников диспетчерских служб, информация доводится вовремя, в указанные сроки, что позволяет ускорить прибытие пожарных гарнизонов и быстро решить проблему».