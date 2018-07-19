​РЖД потеряло около миллиона рублей из-за футбольных болельщиков

Во время бесплатных поездок болельщики чемпионата мира по футболу уносили из поездов подстаканники, постельное белье и одеяла. Таким образом нанесли ущерб на сумму около миллиона рублей, пишет Meduza со ссылкой на заявление начальника департамента компании Павла Бурцева.
По его словам, болельщики считали, что им принадлежат вещи, «выданные в составе поездки» и они забирали их себе в качестве сувениров.
Напомним, что во время ЧМ-2018 РЖД запустила около 80 бесплатных поездов для болельщиков. По словам организаторов турнира, ими воспользовались около 300 тысяч болельщиков.
Как в Сургуте воссоздают прошлое. Директор клуба исторической реконструкции «Арсенал» Сергей Кальтинов // ONLINE 20 июля в 11:00