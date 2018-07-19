Жительница Нефтеюганска была осуждена на семь лет за три килограмма наркотиков

Районный суд Нефтеюганска приговорил местную жительницу, распространявшую наркотики, к семи годам колонии, сообщили на сайте региональной прокуратуры.

Подсудимая сбывала свой товар через «закладки», о месте расположения которых сообщала своим клиентам после перечисления ей оплаты через электронные платежные системы. По данным прокуратуры, у нее было изъято более трех килограмм наркотиков.

Отмечается, что осужденная действовала не в одиночку, а в составе организованной группы. Она была приговорена к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 100 тысяч рублей.