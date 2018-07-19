​С 2019 года СОНКО будут предоставляться микрозаймы и поручительства

С 1 января следующего года социально ориентированные некоммерческие организации округа смогут получать микрозаймы и поручительства.
Отметим, что Югра — первый субъект Российской Федерации, где появится такие возможности.
Как сообщает пресс-служба сургутской администрации, уникальные меры поддержки позволят СОНКО участвовать в оказании услуг в социальной сфере наравне с иными поставщиками, субъектами предпринимательства, которым уже оказывается такая государственная поддержка.
Как в Сургуте воссоздают прошлое. Директор клуба исторической реконструкции «Арсенал» Сергей Кальтинов // ONLINE 20 июля в 11:00