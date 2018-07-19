В Сургуте 24 подростка избежали уголовной ответственности

В администрации Сургута прошла пресс-конференция, в ходе которой представитель территориальной комиссии по делам несовершеннолетних рассказала об итогах деятельности за первое полугодие 2018 года.

В общей сложности по данным на первое июля текущего года, проведено 26 заседаний территориальный комиссии: 13 по вопросам воспитательно-профилактического характера и еще 13 по вопросам административной юрисдикции.

«Сейчас на контроле комиссии находится 253 постановления об организации индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних детей и семьей, находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации», – рассказала начальник отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних Наталья Танева.

Она подчеркнула, что при решении вопросов, касающихся несовершеннолетних детей, для комиссии важно сохранить ребенка в семье.

«В первом полугодии нами рассмотрено 24 постановления об отказе возбуждения уголовного дела в отношении 21 несовершеннолетнего, которые не подлежат уголовной ответственности в силу возраста, – заявила Наталья Танева. – Комиссия принимает меры в отношении таких детей. В частности, хочу сказать, что основная масса детей у нас профилактируется и не направляется в специальные учреждения закрытого типа. Как правило, это дети в возрасте 11-12 лет из хороших полных семей, где родители готовы заниматься их воспитанием».

В 2018 году не было принято ни одного решения по спецшколам. Для сравнения, в прошлом году таких решений было три.