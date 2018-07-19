Миллион на мечту: Сургутнефтегазбанк и компания Visa приглашают принять участие в конкурсе

Сургутнефтегазбанк и компания Visa объявляют о начале конкурса «Миллион на мечту!» с главным призом 1 миллион рублей!

Конкурс продлится до 30 сентября 2018 г. включительно.

Чтобы принять участие в борьбе за миллион необходимо выполнить одно условие: оплатить картой Visa Platinum Сургутнефтегазбанка покупки товаров и/или услуг на сумму не менее 50 тысяч рублей в период проведения конкурса. Чем больше общая сумма покупок, тем больше шансов выиграть.

Также будут разыгрываться дополнительные призы:

3 смартфона Samsung Galaxy – среди держателей карт Visa Platinum СНГБ, совершивших платежи в мобильном приложении «СНГБ Онлайн» или операции по пополнению личной карты Visa Platinum СНГБ через систему «Интернет – банкомат» с банковских карт других банков, а также за репост на новость о проведении конкурса в социальных сетях в группах СНГБ.

– среди держателей карт Visa Platinum СНГБ, совершивших платежи в мобильном приложении «СНГБ Онлайн» или операции по пополнению личной карты Visa Platinum СНГБ через систему «Интернет – банкомат» с банковских карт других банков, а также за репост на новость о проведении конкурса в социальных сетях в группах СНГБ. пять призов по 2 000 бонусов программы лояльности СНГБ– среди участников, открывших в период конкурса картуVisaPlatinum СНГБ, подключенную к программе лояльности и совершивших не менее пяти покупок товаров и/или услуг в период конкурса.

Действуйте и поймайте удачу за хвост!

Правила конкурса "Миллион на мечту!"

Организатор конкурса – АО БАНК «СНГБ».

Генеральная лицензия Банка России №588 от 05.09.2016 г.