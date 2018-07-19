​В Сургуте появилась вторая спортплощадка, установленная полностью за счет управляющей компании

Во дворе дома по улице Киртбая, 9 появилась спортивная площадка. Казалось бы, ничем не примечательное событие, но процесс возведения объекта привлек к себе внимание.

В 2016 году руководство управляющей компании «Запад» приняло решение создать собственную программу по благоустройству микрорайона 5А. «Для этого был создан фонд, который пополняется за счет средств чистой прибыли, куда включен доход от замены различных счетчиков, вывоза мусора и других услуг. Эти деньги постепенно накапливались и копятся до сих пор. По мере возможности мы реализовываем пожелания жителей», — объясняет заместитель директора по эксплуатации жилищного фонда УК «Запад» и жительница микрорайона Мария Батенко.

Песок и гравий для площадки были куплены в Сургуте, а ограждение, футбольные ворота и баскетбольные кольца заказывали из Тюмени. На обустройство спортивной зоны потратили 1,2 млн рублей, реализация объекта заняла две недели.

Жильцы разделились во мнениях. Так, например, одна из жительниц соседнего дома Елена скептически отнеслась к такому, казалось бы, хорошему событию: «У нас во дворе тоже есть такая площадка, но пыль от нее стоит столбом, прямо на зубах чувствуется. Когда площадки не было, вместо нее там росла трава, и было лучше. А сейчас рядом еще одна такая площадка. Я уже не говорю о том, что машины из-за этого песка стоят грязные, а в доме постоянно приходится закрывать окна, потому что дышать нечем. Не хотелось бы повторения таких неприятностей и у этого дома».

Представитель УК «Запад» заверила, что дождь вымоет всю грязь и пыль. И хотя некоторым жителям хочется, чтобы вместо гравия здесь была трава, это слишком дорогое удовольствие.

Одна из жительниц дома № 9 не согласна с соседкой и считает, что все эти проблемы временные: «Разве что шум от площадки, может, будет мешать, ведь у кого-то есть маленькие дети. Я была за то, чтобы эта площадка появилась здесь, ведь детям теперь будет, где играть, и это хорошо. Хотя бы не будут мячами по машинам попадать, как раньше. Но я слышала, что в других дворах на таких площадках есть трава, так что я надеюсь, что город поможет с этим».

Кстати, первое подобное поле, установленное так же за счет средств из чистой прибыли УК, появилось на улице Показаньева, 12 в 2016 году. К тому же на эти деньги во дворе заменили малые архитектурные формы.