«Единая Россия» протащила повышение пенсионного возраста через первое чтение в Госдуме

Законопроект по повышению пенсионного возраста был принят в первом чтении в Госдуме. «За» голосовала только партия «Единая России», но этого хватило, чтобы документ был одобрен с поправками. Остальные парламентские партии – «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР – голосовали против законопроекта.

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что увеличение пенсионного возраста необходимо, потому что нужен новый «общественный договор»:

«Пенсия в ее прежнем значении исчезает. Она выплачивается не тем, кто утратил трудоспособность. И не обеспечивает достойную старость. Получается «пособие по возрасту», а не пенсия… мы заключаем новый общественный договор, с нынешним поколением работников. Старый договор был заключен с советскими пенсионерами. С ними договор выполнен, они ушли на пенсию тогда, когда запланировали в 1956 году. Но достойную пенсию они не получили. Если мы откажемся от того, что сегодня предлагает правительство — мы откажемся от достойных пенсий. И поэтому мы приняли консолидированное решение и будем голосовать «за».

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов в выступлении указал, что увеличение пенсионного возраста «приведет к повышению нагрузки на здравоохранение и вызовет безработицу».

Во время обсуждения ЛДПР предлагала внести поправку о проведении референдума, но депутаты проголосовали против.

По результатам голосования, 328 депутата проголосовали за, 104 — против.