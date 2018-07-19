Читатели siapress.ru выиграли сертификаты на шопинг в сети off-price-магазинов Familia

Наш конкурс подошел к концу! Время узнать, кому повезло на этот раз!

С 11 по 17 июля многие из вас боролись за право получить сертификаты на шопинг в сети off-price-магазинов Familia. А сегодня мы готовы раскрыть вам имена победителей!

1. Кристина Петри получает 2500 рублей на стильные покупки;

получает 2500 рублей на стильные покупки; 2. Сертификат номиналом 2000 рублей достается Виктории Крестьяновой ;

; 3. Сертификат на 1500 рублей отправляется к Ирине Дружининой.

Поздравляем с победой! Все подробности получения призов вы сможете узнать, отправив сообщение на почту familiacompetition@pvc.ru.

Напоминаем, что победителей мы определили с помощью генератора случайных чисел, и размер сертификата зависит от того, каким по счету выпало имя участника.

Теперь трех счастливчиков ждет незабываемый шопинг в off-price-магазинах Familia.

Впрочем, возможность выгодного шопинга есть у всех – в Familiaпредставлены одежда, обувь, аксессуары, бытовая электроника, игрушки, косметика и многие другие товары от известных мировых брендов с выгодой до 85%.

Спасибо за участие и до новых встреч!