Сургутские энергетики готовят город к новой зиме

До начала отопительного сезона энергетики Сургута проведут капитальный ремонт и реконструкцию сетей электроснабжения жилых домов и социально-значимых объектов города.

Речь идет о капитальном ремонте трансформаторных подстанций (ТП) с заменой силового оборудования в микрорайонах 6, 11а, 12, 13, 17, 32, 33. Также будет проведена реконструкцию оборудования ТП, РП в микрорайонах 4, 16, 20, 28, мкр. НГДУ. Реконструкции подвергнутся кабельные и воздушные линии электропередач классом напряжения 0,4-6-10 кВ. в микрорайонах 8, 9, 10, 14, 15а, 17, 21, 22, 25.

«Подготовка энергосистемы города к осенне-зимнему периоду идет по графику и не отражается на потребителях – ремонт оборудования проводится без ограничения электроснабжения, – прокомментировал генеральный директор ООО «Сургутские городские электрические сети» Пак Мен Чер. – До начала нового отопительного сезона мы будем также проводить противоаварийные тренировки оперативно-ремонтного персонала, это позволит в максимально короткие сроки восстановить нормальный режим энергоснабжения объектов в зимний период в случае ЧС, когда при температуре ниже 30 градусов каждая минута на счету».