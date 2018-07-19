Главному памятнику Нижневартовска «Алеше» исполнилось 40 лет

«Алеша», один из ярких символов Нижневартовска и района, отметил свое 40-летие в минувшие выходные. По этому поводу активные горожане собрались у подножия памятника и выдвинули несколько идей о том, как стоит отпраздновать эту знаменательную дату.

Основными предложениями стали проведение викторины, посвященной истории города, и закладка новой «капсулы времени».

В сентябре, на праздновании Дня нефтяника, горожане собираются вскрыть такое послание из ХХ века, заложенное первопроходцами Самотлора, и молодые люди города думают, что это самое время сделать свое.