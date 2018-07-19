​Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк» предупреждает о фальшивых сайтах-двойниках

Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк» предупреждает клиентов о появлении в сети Интернет фальшивых сайтов-двойников. Призываем всех клиентов быть предельно осмотрительными при проведении операций в Интернете.

В настоящее время в сети Интернет обнаружены два сайта-двойника: https://surgut-bank.com/ и https://sngbanks.ru/. Официально заявляем, что к указанным сайтам АО БАНК «СНГБ» не имеет никакого отношения.

Официальный Web-сайт акционерного общества «Сургутнефтегазбанк» (АО БАНК «СНГБ») расположен по адресу https://www.sngb.ru/.

Просим всех клиентов быть внимательными при работе в сети Интернет, так как распространенные схемы мошенничества, связанные с незаконным получением доступа к денежным средствам клиентов, используют, в том числе, сайты-двойники.

Также обращаем внимание, что официальные интернет-каналы обращения клиентов в банк также расположены по адресу https://www.sngb.ru/. На одном из обнаруженных ресурсов-двойников присутствует диалоговое окно для общения, которое не является средством коммуникации с банком. Доверчивые клиенты уже начинают неосмотрительно общаться по вопросам банковского обслуживания с неизвестными лицами. Ни в коем случае нельзя оставлять на данных сайтах свои личные данные и реквизиты ваших документов, счетов и банковских карт.

В целях повышения безопасности просим вас ознакомиться с рекомендациями как отличить фальшивый сайт от настоящего:

При поиске информации в сети Интернет не рекомендуем переходить по ссылкам, полученным в поисковой выдаче, не проверив соответствие сайта официальному адресу АО БАНК «СНГБ»: https://www.sngb.ru/ .

. Если вы открыли подозрительный интернет-ресурс, ни в коем случае не переходите во вкладки не нажимайте на ссылки, баннеры и другие блоки ресурса. Закройте страницу.

Всегда проверяйте подлинность сайта, прежде чем оставлять на нем любую информацию, в частности проверяйте URL, поскольку именно адрес отличает фишинговые страницы от настоящих. Адрес ресурса должен начинаться с https://, а зеленый «замок» вначале доменного имени означает поддержку безопасного соединения. Официальный Web-сайт акционерного общества «Сургутнефтегазбанк» (АО БАНК «СНГБ») расположен по адресу https://www.sngb.ru/

Подробную информацию касательно соблюдения мер безопасности при проведении операций в сети Интернет можно получить на странице Министерства внутренних дел Российской Федерации в разделе: "Управление "К" МВД".