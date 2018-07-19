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Разыскивается житель Нефтеюганска, который убил свою сожительницу // ОРИЕНТИРОВКА

Следователи разыскивают жителя Нефтеюганска Якупова Ильгиза Фирдависовича 1983 года рождения за убийство.

Вечером 2 сентября прошлого года мужчина выпивал вместе с сожительницей, в процессе он избил женщину, от полученных травм она умерла.

После совершения преступления Якупов уехал из округа. По имеющейся информации он может находиться в Башкортостане, Тюменской области или Татарстане.

Приметы подозреваемого: на вид 31-35 лет, рост до 170 см, среднего телосложения, лицо по форме овальное, лоб по высоте высокий, волосы короткие и прямые, темного цвета, брови широкие, глаза темные, уши оттопыренные. В скуловой части правой щеки имеется родинка диаметром от 5 до 10 мм. Злоупотребляет спиртными напитками и наркотическими средствами. Ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков.

Тех, кому что-то известно о местонахождении Якупова, просят сообщать об этом по телефонам: 8 (3467) 32-72-53 и 8-950-502-74-52. Конфиденциальность гарантируется.


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Сегодня в 13:59, просмотров: 134, комментариев: 0


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