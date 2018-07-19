СМИ: Правительство разработало стратегию по борьбе с санкциями

Минфин подготовил план мероприятий по снижению влияния иностранных санкций на российскую экономику, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. По данным издания, он был одобрен в начале июля на совещании у первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова.

План призван систематизировать антисанкционное законодательство и нормативные акты. Документ не размещался в открытом доступе, однако значительная часть перечисленных в нем мер уже официально объявлена.

В правительстве до конца июля должна появиться рабочая группа по противодействию санкциям, пишет газета. Сам Минфин получит полномочия по разработке таких мер в финансовой сфере и вместе с Минпромторгом и Минэкономразвития будет изучать целесообразность введения утилизационного сбора на иностранную продукцию, аналоги которой есть в России. А ФАС и Минэкономразвития предстоит изучить целесообразность правки законодательства «для снижения зависимости экономики РФ от иностранных патентообладателей».

Кроме того, правительство намерено систематизировать меры по ограничению доступа к информации о компаниях, рискующих подпасть под санкции: к августу поправить банковское законодательство, к сентябрю – расширить право правительства выбирать, какую именно информацию оно может закрывать.

План также включает в себя создание специальных административных районов в Калининграде и Приморье (законопроект о российских офшорах принят Думой в первом чтении)

Отдельно Минфин должен подготовить проект «ответных» санкций против Украины, включая возможность «блокирования активов и запрета вывода капитала» для списка украинских физлиц.