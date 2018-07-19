Чемпионат мира-2018: кто, где и на что тратил деньги

По оценкам Сбербанка, общие расходы иностранцев в европейской части России за время чемпионата мира по футболу составили около 1,5 млрд долларов США.

Расходы иностранцев выросли в 2 раза по сравнению с тем же периодом в 2017 году, на который пришлось проведение Кубка Конфедерации.

Только по системам Сбербанка за время чемпионата мира по футболу иностранцы потратили в России 39 млрд руб., что в два раза больше показателей 2017 г. Сюда входят транзакции по картам, выпущенным за пределами РФ, в том числе снятие наличных в банкоматах, а также операции по обмену наличной валюты на рубли.

Львиная доля расходов пришлась на Москву. В столице иностранные болельщики за время проведения ЧМ по футболу оставили 18 511,29 млн.руб. В Санкт-Петербурге – 8 256, 21 млн.руб. Наибольший прирост — в 18 раз — отмечен в Саранске, далее следуют Краснодарский край (4,9 раза), Самарская область (4,6 раза) и Нижегородская область (4,1 раза). Выгоду от чемпионата получили и регионы, не принимавшие первенство мира, но обеспечившие расселение туристов в соседних городах из-за дефицита гостиниц (например, Рязанская область — на 65 %, Пензенская область — +65 %, Ульяновская область — +44 %).

За период чемпионата Сбербанк обслужил в своей эквайринговой сети клиентов из 194 стран, не считая Россию (месяцем ранее 187 стран). Новыми странами, карт из которых не было в прошлом периоде, стали Эфиопия, Республика Вануату, Тонга и Гвинея-Бисау. Количество уникальных иностранных банковских карт, обслуживаемых в эквайринговой сети Сбербанка, увеличилось в 3,5 раза — до 899 тысяч.

Больше всего увеличилось количество банковских карт, эмитированных в США, — на 113 тысяч. На втором месте — банковские карты, эмитированные в Мексике (63 тысячи), на третьем — карты из Китая (33 тысячи карт). Больше всего потратили болельщики из США — 5,6 млрд рублей и Китая — 4,1 млрд рублей. Более 1 млрд рублей израсходовали представители еще 5 стран: Мексики, Великобритании, Германии, Аргентины, Бразилии.

Львиная часть расходов почти каждой страны — это кафе, рестораны, сувениры — порядка 45–50 % (без явных фаворитов и аутсайдеров). Самая крупная статья расходов иностранных болельщиков — отели, они заработали 5 млрд руб. Совокупная цифра по стране даже больше: болельщики пользовались самыми разными типами жилья и необязательно оплачивали его картой или рублями. Многие оплатили туры или воспользовались международными системами бронирования. На втором месте — рестораны, где было потрачено 4,3 млрд руб. Впрочем, если прибавить к ним 1,8 млрд, ушедшие на фастфуд, то в сумме получится 6,2 млрд руб., которые могут конкурировать с гостиницами.

Транспорт обошелся гостям в 4–6 % от всех трат (исключение: Израиль — 12 %). Авиаперевозчики получили за свои услуги 1,377 млрд руб., что в 2,46 раза превосходит показатели прошлого года. А вот болели посетители — в медицинском смысле — не много. В аптеках фанаты оставили 470 млн руб. — рост лишь на 5 % г/г. Наибольший всплеск расходов зарегистрирован в спортивных товарах. Их купили в 9,2 раза больше, чем в 2017 г. Иностранные болельщики потратили по этой статье более 3,4 млрд руб.