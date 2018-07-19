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​В Югре полным ходом идет разработка национальных проектов

В Ханты-Мансийске прошло очередное заседание окружного проектного комитета. Как отметил и.о. директора департамента проектного управления округа Данила Голубев, на сегодняшний день работа ведется над 13 приоритетными проектами. 12 из них находятся еще на стадии планирования, а один уже реализуется. Речь идет о проекте строительства комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов в Нефтеюганском районе. Уже готов раздел проектной документации для оценки воздействия на окружающую среду. В данный момент бумаги проходят экологическую экспертизу.

Еще один проект, по которому имеются результаты – «Многовековая Югра»:

«Были проведены научно-практические и краеведческие конференции, сформирована единая афиша мероприятий, электронная библиотека материалов по проекту, а также исследованиям, связанным с историей, археологией, культурологией и этнографией региона», – сообщил Данила Голубев.

Развивая тему национальных проектов в регионе, он отметил, что 7 мая Владимиром Путиным был подписан указ о национальных целях и стратегических задачах развития страны вплоть до 2024 года. Согласно этому документу, до 1 октября правительство России должно вместе с органами государственной власти регионов разработать национальные проекты. Да не абы какие, а те, которые обеспечат достижение ключевых показателей по 12 приоритетным направлениям. В их числе – демография, наука, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, безопасные и качественные автомобильные дороги, цифровая экономика, международная кооперация и экспорт, производительность труда и поддержка занятости, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, экология, культура.

«В Югре по пяти направлениям на текущий момент сформированы и реализуются портфели проектов «Здравоохранение», «Образование», «Городская среда», «Производительность труда и поддержка занятости», «Поддержка малого и среднего предпринимательства». Часть из них подлежит переформатированию для синхронизации с национальными проектами», – отметил Данила Голубев.


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Сегодня в 11:28, просмотров: 179, комментариев: 0


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