​Активисты ОНФ устроили выездные проверки и предлагают сделать отдых в детских лагерях Югры доступным и качественным

Активисты Общероссийского народного фронта вместе с представителями администрации Сургута и района, сотрудниками образовательных организаций подвели итоги мониторинга детских лагерей.

Специалисты побывали в пяти учреждениях круглосуточного пребывания с выездными проверками. Активистов принимали лагеря расположенные в разных муниципалитетах Югры: военно-спортивный лагерь «Барсова гора» в Сургутском районе, этническое стойбище «Мань Ускве», спортивно-оздоровительный - «Окуневские зори» в Советском районе, оздоровительно-образовательный – «Юбилейный» Кондинского района и палаточный «Малая олимпийская деревня» Ханты-Мансийского района.

Кроме того, родители проходили анкетирование, оценивая работу данных лагерей. Качество питания, уровень безопасности и качество игрового оборудования получили 4,7-4,9 балов в среднем. Опрошенные также выдвинули предложения: разнообразить кружковую работу, массовые мероприятия, усилить спортивные программы по укреплению здоровья, дополнить культурно-массовые мероприятия и улучшить условия проживания детей в лагерях.

Активисты ОНФ также озвучили свои замечания. «Требуется улучшение материально-технической базы загородных лагерей, так в «Окуневских зорях» из шести построенных корпусов ввели в эксплуатацию только два, нет спортзала, актового зала и помещения для кружковой работы, при этом лагерь принимает детей круглогодично, — отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Югре Лариса Белоцерковцева. — В непогоду все массовые мероприятия проходят в столовой, что противоречит нормам СаНиПин. В «Барсовой горе» отсутствует ограждение лагеря, необходимо видеонаблюдение. Выявлены санитарно-эпидемиологические нарушения в столовых, пищеблоке, в холодильнике, что может стать причиной отравлений. Поэтому мы на это обращали особое внимание и просили всё немедленно исправить».

Для создания лагеря проводятся аукционы, где происходит понижение цены контракта, соответственно и снижение нормы на ребенка. В документе, родившемся в рамках мероприятия, предлагается изменить механизм, позволяющий законодательно заключать такие контракты на полную стоимость.

Кроме того, обсудили тему оплаты транспортных расходов. Семьи проживающие в сельской местности не всегда имеют возможность отправить ребенка в другой муниципалитет. На это во время заседания было предложено заключать договора с перевозчиками Сургутского района о рассрочке оплаты за билеты.

Эти и другие предложения будут направлены в адрес правительства Югры и департамент образования округа.