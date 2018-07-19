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​В Нижневартовске при поддержке Правительства Югры формируют дополнительную пенсию уже 10 000 бюджетников

Фото: Ханты-Мансийский НПФ
Фото: Ханты-Мансийский НПФ

Юбилейный договор заключила Татьяна Новрузова, работник детского сада «Золотой ключик».

Татьяна Владимировна рассказала, что она уже на пенсии, но продолжает работать. По её словам, на государственную пенсию сейчас не прожить, поэтому бюджетники Югры должны использовать возможность, которую даёт им Правительство.

«Я хочу, чтобы в этой программе участвовала и моя дочь. Она тоже работает в бюджете, но пока у неё нет пятилетнего стажа. Сейчас молодежь вообще не задумывается о пенсии, поэтому я дочери постоянно об этом твержу. Как только набёрется стаж, я обязательно напомню ей об этой программе», - рассказала Татьяна Владимировна.

Программа Правительства Югры «Две пенсии для бюджетников» работает в округе с 2004 года. Работники бюджетной сферы имеют право формировать дополнительную окружную пенсию на следующих условиях:

  • Каждый взнос, сделанный участником программы, удваивается за счёт средств окружного бюджета, то есть, к взносу добавляется 100%;
  • Ханты-Мансийский НПФ ежегодно начисляет на взносы участников инвестиционный доход — не менее 6 процентов;
  • Участник программы имеет возможность получить налоговый вычет — 13 процентов от суммы своих взносов.

На сегодняшний день число участников программы в округе превышает 40 тыс. человек, из которых больше 3 тыс. уже получают дополнительную окружную пенсию.

Подробнее узнать о программе Правительства Югры «Две пенсии для бюджетников» можно на сайте двепенсии.рф


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Сегодня в 10:28, просмотров: 188, комментариев: 0


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