В программе зимней Олимпиады появятся семь новых дисциплин

На следующей зимней Олимпиаде, которая пройдет в Пекине, появится семь новых дисциплин, пишет Meduza со ссылкой на заявление Исполкома Международного олимпийского комитета.
В программу включены:
- женские одиночные соревнования по бобслею,
- мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине «биг-эйр»,
- смешанная эстафета в шорт-треке,
- смешанные командные соревнования по фристайлу, в прыжках на лыжах с трамплина и в сноуборд-кроссе.
Как в Сургуте воссоздают прошлое. Директор клуба исторической реконструкции «Арсенал» Сергей Кальтинов // ONLINE 20 июля в 11:00