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​Ученые: работа сердца зависит от «гармона сна»

Сотрудники Института теоретической и экспериментальной биофизики Российской академии наук определили, что «гормон сна», мелатонин, улучшает работу сердечной мышцы, сообщают «Известия».

Результаты исследований появились в International Journal of Molecular Sciences. В публикации говорится, что сердечная недостаточность и заболевания кровеносной системы сохраняют лидирующие позиции главных причин преждевременной смерти пожилых людей. От данной проблемы на сегодняшний день страдают около 5% мужчин и 3% женщин, а по прогнозам экспертов их число может увеличиться в три раза.

Ученые, во время научных работ, вызывали у мышей искусственный сердечный приступ. Эксперимент показал, что грызуны, употребляющие мелатонин, пострадали намного меньше.

«Мы показали, что при регулярном употреблении мелатонина у старых крыс уменьшалась зона поражения сердечной мышцы при острой сердечной недостаточности», — отмечает научный сотрудник Ирина Одинокова.

Сотрудники института обращают внимание, что мелатонин можно повысить не только медикаментозно, достаточно потреблять в пищу бананы, индейку, цыпленка, мягкий сыр, тыквенные семечки, миндальные орехи и некоторые другие продукты.


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Сегодня в 20:41, просмотров: 130, комментариев: 0


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