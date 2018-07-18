Госдума во втором чтении приняла законопроект о повышении НДС

Госдума приняла во втором чтении закон о повышении ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов, сообщает «Газета.ру».

Также законопроект сохраняет на постоянной основе ставку страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды.

Пониженная ставка НДС в размере 10 процентов применяется в отношении товаров социального назначения: продовольственных товаров (за исключением деликатесных), детских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой (за исключением рекламного и эротического характера), а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения.