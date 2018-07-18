​Google оштрафовали на 4,3 миллиарда евро за нарушение антимонопольного законодательства

Еврокомиссия наложила штраф на компанию Google. Она признана виновной по трем пунктам, пишет Meduza.

В частности, компания использовала незаконные методы, заставляя производителей смартфонов на Android предустанавливать ее сервисы и приложения.

Кроме того, по мнению Еврокомиссии, Google подкупал мобильных операторов и производителей смартфонов, чтобы они устанавливали ее поисковик.

В общей сложности компанию оштрафовали на 4,3 миллиарда евро. Google также обязали устранить выявленные нарушения.