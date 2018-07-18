​Google оштрафовали на 4,3 миллиарда евро за нарушение антимонопольного законодательства

Еврокомиссия наложила штраф на компанию Google. Она признана виновной по трем пунктам, пишет Meduza.
В частности, компания использовала незаконные методы, заставляя производителей смартфонов на Android предустанавливать ее сервисы и приложения.
Кроме того, по мнению Еврокомиссии, Google подкупал мобильных операторов и производителей смартфонов, чтобы они устанавливали ее поисковик.
В общей сложности компанию оштрафовали на 4,3 миллиарда евро. Google также обязали устранить выявленные нарушения.
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