​«Единая Россия» выдвинула Александра Моора кандидатом на выборах губернатора Тюменской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор избран кандидатом от регионального отделения партии "Единая Россия" на пост главы региона на выборах 9 сентября. Партийная конференция прошла в тюменском технопарке сегодня, 18 июля.

На ней присутствовали 139 делегатов, представляющих более 24 тысяч единоросов из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и юга Тюменской области. В ходе тайного голосования кандидатуру Александра Моора поддержали 136 человек.

Также на пост кандидата в губернаторы от партии претендовали депутаты Тюменской областной думы Владимир Нефедьев и Фуат Сайфитдинов. Все кандидаты приняли участие во встречах с партактивом в Тюмени, Ханты-Мансийске и Новом Уренгое.

За Фуата Сайфитдинова проголосовали три делегата партконференции, за Владимира Нефедьева никто не проголосовал.

Основными приоритетами в рамках предвыборной кампании Александр Моор назвал повышение качества жизни людей, преемственность политики власти, которая должна заключаться в развитии, качественные коммуникации между властью и гражданским обществом, открытость властных структур и их способность оперативно реагировать на нужды и проблемы жителей региона.

Он отметил, что успехи в социально-экономическом развитии региона достигнуты благодаря атмосфере стабильности и доверия, которая сложилась на основе исторического договора между Тюменской областью, Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой и Ямало-Ненецким автономным округом. «Ключевыми принципами наших политических и социально-экономических отношений по-прежнему остаются равенство и уважение. Это подтверждает пролонгация трехстороннего договора до 2025 года, - сказал Александр Моор. - Пообщавшись с жителями автономных округов, я понял, что запрос на межрегиональное взаимодействие очень высок. И что совместными усилиями мы можем достигать уникальных результатов».

Среди общих задач, Александр Моор выделил консолидацию усилий на производство полимеров, на освоение Арктики и развитие транспортной инфраструктуры, на образовательные проекты и медицину, на обеспечение продовольственной безопасности.

«Наши рынки труда все больше интегрируются между собой. И это ничуть не задевает нашу самостоятельность. Это означает настоящее, надежное партнерство. Мы будем и впредь реализовывать проекты в интересах жителей всех трех регионов», - пояснил он.

Подводя итог, Александр Моор отметил, что все сказанное можно выразить одной фразой: «Быть на стороне людей». Быть ближе к ним, слышать их. Работать для них. Именно с таким настроем, с такой установкой он намерен пойти на выборы губернатора Тюменской области.