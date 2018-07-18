​Опыт использования паспорта болельщика распространят на все массовые мероприятия

Российские власти намерены распространить опыт использования паспорта болельщика на все массовые мероприятия, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.
«Мы вчера с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым – прим. "Ведомости") это обсуждали, это возможно и целесообразно. Будем делать», – заявил он.
Таким образом он ответил на просьбу вице-премьера Ольги Голодец распространить технологию Fan ID на другие предстоящие культурно-спортивные и массовые мероприятия, организатором которых будет выступать Россия.
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