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Житель Лангепаса несколько раз ударил своего собутыльника, за что теперь сядет на десять лет

28-летний житель Лангепаса получил десять лет в колонии строгого режима за то, что «умышленно причинил тяжкий вред здоровью, повлекший по неосторожности смерть потерпевшего».

9 марта этого года мужчина пил вместе со своим знакомым. Произошла ссора, он ударил собутыльника кулаком по голове, тот упал на пол. Через некоторое время молодые люди вместе вышли на улицу, где у подъезда продолжили выяснять отношения. Преступник снова несколько раз «приложил» друга, который после этого упал и ударился головой об асфальт. Спустя несколько дней последний скончался в реанимации от полученной черепно-мозговой травмы.

Кроме того, подсудимый должен возместить потерпевшей стороне материальный ущерб и причиненный моральный вред, которые вытянули на более чем 1,18 млн рублей.


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Сегодня в 16:31, просмотров: 174, комментариев: 0


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