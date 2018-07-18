​Полицейские Сургутского района ищут новых коллег

В ОМВД России по Сургутскому району на службу приглашаются полицейские ППС и ДПС, участковые, оперуполномоченные и водители.
Требования к кандидатам простые: гражданство РФ, возраст до 35 лет, отсутствие судимости и пройденная служба в вооруженных силах. Новых сотрудников, при необходимости, обеспечат жильем.
Желающим трудоустроиться рекомендуют звонить по телефонам: 74-73-87 и 74-73-65.
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