С деньгами напряг: сургутяне привыкли экономить

Больше 70% жителей Сургута признаются, что работа не дает им уверенности в завтрашнем дне. При этом почти 40% горожан имеют денежные долги. Такие данные показал опрос, проведенный порталом по поиску работы Зарплата.ру среди 570 сургутян.

Почти половина опрошенных отметили, что им с трудом хватает заработной платы на месяц, приходится себя ограничивать. 17% сургутян периодически влезают в долги до выплаты следующей зарплаты, а 16% рассказали, что раньше им спокойно хватало денег на весь месяц, но в последнее время чувствуются трудности. Пятая часть респондентов не жалуются – денег до следующей получки им хватает без труда.

45% жителей Сургута хотели бы откладывать деньги с зарплаты, но у них это никогда не получается. 18% опрошенных пополняют свои накопления ежемесячно, а 35% - по возможности. 2% горожан вообще не откладывают деньги и не планируют – им это не нужно.

24% респондентов признались, что периодически у них бывают мелкие долги, но они быстро их отдают. У трети сургутян есть крупные задолженности, но они стабильно платят по ним, а 7% не справляются со своими долгами. 13% горожан расплатились по всем долгам и больше не планируют в это ввязываться. А четверть опрошенных уверяют, что никогда не попадают в такие ситуации.