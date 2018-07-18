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Многократное «Галилео»! Вышел трейлер фильма «Богемская рапсодия» о группе Queen // ВИДЕО

Киностудия 20th Century Fox выпустила трейлер «Богемской рапсодии». В фильме показана история культовой группы Queen и ее фронтмена Фредди Меркьюри. Картина выйдет в прокат 1 ноября 2018 года.

Фильм познакомит зрителя с жизнью британского коллектива, начиная с момента его основания в 1970 году вплоть до 1985 года. Кстати, именно тогда Queen выступили на международном благотворительном фестивале Live Aid.

Также в трейлере показываются взаимоотношения участников группы, процесс создания песен и истории их продвижения.

«Фредди — как живой!» — пишут комментаторы в Сети, отмечая игру и внешнее сходство с рок-идолом актера Малека Рами.

Отметим, что фильм назван в честь знаменитого и самое продаваемого сингла в истории рок-музыки «Bohemian Rhapsody». Фредди Меркьюри перед своей смертью передал все права на песню фонду, созданному для противостояния ВИЧ и СПИД.


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Сегодня в 15:39, просмотров: 111, комментариев: 0


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